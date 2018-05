Rennradfahrer verletzt sich trotz Helm schwer

Der unmittelbar vor ihm fahrende Bekannte des Mannes wurde darauf aufmerksam, blickte zurück und verständigte umgehend die Rettungsleitstelle. Der gestürzte Fahrer aus dem Landkreis Würzburg zog sich trotz getragenen Fahrradhelm schwere Verletzungen zu, weshalb er mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen wurde.

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes kam es am Montag gegen 17:20 Uhr zur Berührung zweier Fahrzeuge. Während der Geschädigte mit seinem Mercedes Vito bereits rückwärts ausgeparkt war, fuhr der unfallflüchtige Fahrer mit seinem weißen Audi aus einer gegenüberliegenden Parklücke aus und kollidierte hierbei mit dem stehenden Mercedes Vito. Ohne sich um den verursachten Sachsachen in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Fahrer des Audi in Richtung Stadtmitte davon. Wer Hinweise zu dem flüchtigen weißen Audi geben kann, wird gebeten sich mit der PI Marktheidenfeld, Tel. 09391/98410, in Verbindung zu setzen.

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Am Montagmorgen meldete die Mittelschule in Marktheidenfeld 2 Schülerinnen und 2 Schüler im Alter von 12 bis 16 Jahren als unentschuldigt abwesend. Es stellte sich heraus, dass 2 Schülerinnen und 1 Schüler lt. Auskunft ihrer Eltern erkrankt waren, jedoch wurde es versäumt die Schule hierüber zu informieren. Der Vierte hatte verschlafen und begab sich umgehend zum Unterricht.

Polizei Marktheidenfeld/kick