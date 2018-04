Chevrolet brennt komplett aus

Die A 3 musste deshalb in Fahrtrichtung Frankfurt für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr zumindest zeitweilig wieder einspurig den Brandort passieren. Es bildete sich ein Rückstau von etlichen Kilometern Länge.

Gegen 20.55 Uhr bemerkte der 23-jährige Fahrer des Pkw während der Fahrt in Richtung Frankfurt, dass aus dem Motorraum Flammen schlugen. Er hielt im Baustellenbereich am rechten Fahrbahnrand an (hier ist aktuell kein Standstreifen vorhanden) und brachte sich, seinen Beifahrer und sein Reisegepäck in Sicherheit. Unmittelbar darauf stand der Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden konnten trotz ihres raschen Einsatzes das Ausbrennen des Pkw nicht mehr verhindern. Nach dem Ablöschen musste das Wrack geborgen und abgeschleppt werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt im Motorraum angenommen. Die Schadenshöhe - einschließlich des Brandschadens an der Fahrbahndecke - wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Gegen 22.30 Uhr war die Einsatzstelle wieder komplett geräumt.

