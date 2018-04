Opel brennt bei Marienbrunn aus

Heute morgen gegen 9 Uhr stand oberhalb von Marienbrunn am Waldrand ein Auto in Vollbrand. Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet der Opel Omega in Brand. Dem Besitzer und seinem Hund ist bei dem Feuer nichts passiert. Im Einsatz waren die Feuerwehr Marienbrunn, Hafenlohr und Marktheidenfeld. Durch das schnelle Eingreifen der ersten Kräfte der Feuerwehr Marktheidenfeld konnte eine Brandausbreitung auf den direkt angrenzenden Wald verhindert werden. Der Einsatz war eine Stunden später beendet.

Benedict Rottmann/sre