Ausufernde Geburtstagsfeier - 300 Gäste und 1000 Euro Schaden

Einige der Gäste rissen auf einem angrenzenden Weinberg Stützpfosten und Weinreiben heraus. Der Sachschaden wird derzeit mit ca. 1.000,--Euro beziffert. Das Gelände der Schutzhütte und dessen Umgebung war stark durch Alkoholflaschen, Kunststoffbecher und anderen Müll verschmutzt. Die Geschädigten nahmen vorerst von einer Anzeigenerstattung Abstand, da der Veranstalter zusicherte, das Gelände zu reinigen und für den entstandenen Sachschaden aufzukommen.

Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall

Triefenstein, Lkrs. Main-Spessart – Zwischen Marktheidenfeld und Lengfurt ereignete sich am 20.04.2018, gegen 12:25 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Pkw, Opel-Astra hinter einem Pkw, Ford-Focus, der von einem 42-jährigen gesteuert wurde, her. Der Fahrer des Ford wollte nach rechts in einer Bucht anhalten und betätigte hierzu den rechten Fahrtrichtungsanzeiger, Der Fahrer des Opel erkannte diese Verkehrssituation zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch die Aufprallwucht wurde der Airbag des Opel ausgelöst und der Fahrer verletzte sich dabei am rechten Handgelenk massiv. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von 14.500,--Euro.

Zündelnde Jugendliche

Marktheidenfeld, Lkrs. Main-Spessart – Zwei 12- bzw. 13 jährige Jugendliche spielten am 20.04.2018, gegen 13:30 Uhr, in Marktheidenfeld, Nikolausweg (Romberg) auf einer Wiese mit Buschbewuchs. Sie zündelnden aus Langeweile mit einem mitgeführten Feuerzeug herum und brannten eine Plastiktüte an. Dabei gerieten die umliegenden Büsche in Brand, welche die beiden Jugendlichen nicht mehr löschen konnten. Sie verständigten per Handy ihre Eltern, die wiederum die Feuerwehr informierten. Die Feuerwehr Marktheidenfeld war mit 13 Mann und zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Es verbrannten ca. 50 qm Wiese. Verletzt wurde glücklicher Weise niemand.

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Marktheidenfeld, Lkrs. Main-Spessart – Am 21.04.2018, gegen 02:25 Uhr, wurde in Marktheidenfeld, Baumhofstraße, ein 20-jähriger aus dem Landkreis Würzburg bei der Fahrt mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da sich bei ihm drogenbedingte Auffälligkeiten bezüglich seiner Fahrtauglichkeit zeigten, wurde ein Urintest bei dem jungen Mann durchgeführt. Dieser verlief auf THC positiv. Daraufhin räumte der Mann ein, am Tag zuvor Drogen verkonsumiert zu haben. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt unterbunden.

Gartenhausaufbruch in Glasofen

Glasofen, Lkrs. Main-Spessart – Im Tatzeitraum vom 18.04.2018 – 20.04.2018 drangen unbekannte Täter in ein Gartengerätehaus in Glasofen, Claushofstraße, am Ortsende in Richtung Esselbach ein, indem sie drei durch Vorhängeschlösser gesicherte Türen aufbrachen. Sie entwendeten teilweise hochwertige Gartengeräte, Werkzeuge, Heimwerkermaschinen, eine Kettensäge und ein Notstromaggregat. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 1730,-- Euro, der angerichtete Sachschaden auf ca. 50,--Euro. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld erbittet in diesem Fall sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 09391/9841-0.

