Straßenbelag durch abgestellten Anhänger beschädigt

Etwa 1000 € Schaden entstand am Teerbelag der Michelriether Straße am Donnerstag, gegen in Marktheidenfeld 00:50 Uhr. Die Fahrer zweier Sattelzüge waren damit beschäftigt, zwei Anhänger umzubrücken. Dabei wurde ein Anhänger auf einem Firmengelände und der andere ohne Unterlegplatten in der Straße abgestellt. Dadurch entstanden im Teerbelag der Michelriether Straße größere Druckschäden in der oben genannten Schadenshöhe.

Vorfahrt missachtet

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstag, gegen 16:15 Uhr, kam es zur Kollision zweier Autos in der Oberländerstraße. Eine Autofahrerin übersah beim Herausfahren aus einem Parkplatz einen stadteinwärts fahrenden Autofahrer. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt 2000 €.

Auch Lkws fahren zu schnell

Bischbrunn, Lkr. Main-Spessart Zu einer extremen Geschwindigkeitsüberschreitung eines Sattelzug-Fahrers kam es am Donnerstag auf der Staatsstraße 2312. Bei erlaubten 60km/h war er mit 97 km/h nach Tolerenzabzug unterwegs. Ihn erwarten nun 2 Punkte in Flensburg, 160 € Bußgeld sowie einen Monat Fahrverbot.

dc/Meldungen der Polizei Markltheidenfeld