Ohne Gurt, aber mit Alkohol unterwegs

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der 79-jährige Fahrer eines Opel Astra um 12:30 Uhr angehalten, weil er nicht angeschnallt war. Dabei stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei ihm fest. Nach Durchführung eines Atemalkoholtests wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Mann mit zur Dienststelle genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er wieder gehen. Eine Anzeige folgt.

Fahrer eines Abschleppwagens verletzt

Marktheidenfeld, OT Altfeld, Lkr. Main-Spessart

Ein stumpfes Bauchtrauma sowie Kopfverletzungen zog sich am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, der Fahrer eines Abschleppwagens beim Verladen zu. In der Max-Braun-Straße wollte der 60-Jährige einen defekten Pkw Mazda aufladen. Hierzu wurde der Abschlepphaken vorne am Mazda festgeschraubt und das Abschleppseil des Abschleppwagens daran befestigt und der Mazda auf die Ladefläche gezogen. Der Mann stand während des Auflademanövers zwischen der geöffneten Fahrertüre und des Fahrgastraums des Mazdas. Plötzlich riss der Abschlepphaken aus dem Gewinde und der Mazda rollte nach hinten. Der Mann wurde von der Türe erfasst und nach hinten umgeworfen. Er fiel von der Ladefläche runter auf den Boden und musste ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert werden. Der Mazda rollte rückwärts weiter, streifte einen geparkten Ford am Heck und stieß anschließend gegen einen kleinen Baum. Am Mazda wurden hierdurch die Heckseite sowie die Fahrertür beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 4000 €.

Polizei Marktheidenfeld