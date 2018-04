Kollision mit Gegenverkehr - niemand verletzt

An der Einmündung nach Unterwittbach standen zu diesem Zeitpunkt zwei Autofahrer eingeordnet zum Linksabbiegen. Diese Situation erkannte die Fordfahrerin aus Unachtsamkeit zu spät. Sie konnte ein Auffahren auf die beiden Fahrzeuge nur noch durch ein Ausweichmanöver nach links verhindern. So wollte sie in spitzem Winkel in die Einmündung zur Unterwittbacher Straße lenken, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden, von Kreuzwertheim kommenden Fahrer eines BMWs nicht mehr verhindern. Der BMW war anschließend nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.

Polizei Marktheidenfeld