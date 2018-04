Schwerer Zusammenstoß bei Marktheidenfeld: Zwei Personen verletzt

Kurz vor 16 Uhr kam es im Kreuzungsbereich auf der B 8 zum seitlichen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei wurde ein Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite geworfen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden verletzt und im Fahrzeug eingeschlossen. Der Fahrer des zweiten Fahrzeuges konnte sich aus eigener Kraft befreien. Mehrere Autofahrer, darunter auch ein Mitglied der Feuerwehr Marktheidenfeld, hielten an der Unfallstelle an, um Erste Hilfe zu leisten und alarmierten die Rettungskräfte. Insbesondere wurden die beiden eingeschlossenen Personen bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst in ihrem Fahrzeug betreut. Die Feuerwehren aus Marktheidenfeld und Erlenbach sicherten die Unfallstelle und konnten beide Personen nach kurzer Zeit aus ihrem Fahrzeug befreien. Zur Versorgung der Verletzten kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. bene