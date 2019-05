Lohr: Unbekannte öffnen Weidezaun

Der Eigentümer bemerkte den Zustand und musste die Tiere wieder einfangen. Hierbei stellte er fest, dass auch die Stromzufuhr abgeschaltet wurde. Glücklicherweise hielten sich die Tiere noch in der Nähe der Umzäunung auf und liefen nicht auf die Straße. Da auch nichts beschädigt wurde, ist bisher noch kein Straftatbestand erfüllt. Trotzdem wird von solchen Aktionen dringend abgeraten, da die Tiere auf die Straße laufen und andere Gefährten könnten. Dies würde dann den Straftatbestand des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehrs erfüllen.

Fahrzeug beschädigt

Lohr-Sackenbach: Am Dienstagmorgen in der Zeit von 07.35 Uhr bis 08.15 Uhr wurde ein roter Ford Fiesta, welcher in Sackenbach in der Pfingstgrundstraße parkte, von einem unbekannten Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 500,00 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

Polizeiinspektion Lohr