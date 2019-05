Hund beißt Jogger

Etwa gegen 17.40 Uhr waren drei Jogger auf einem Waldweg unterwegs, als ihnen eine Hundebesitzerin mit einem Rottweiler entgegenkam. Das Tier war angeleint und verhielt sich zunächst neutral. Die Jogger kamen sogar mit der Hundehalterin ins Gespräch.

Beim Weiterlaufen zog der Rottweiler dann so stark an der Leine, dass ihn die Dame nicht mehr halten konnte und das Tier biss einen der Jogger leicht in den Po.

Im Anschluss fragte die Hundebesitzerin dann noch, ob der Jogger verletzt sei. Dies wurde von ihm an Ort und Stelle verneint. Ein Austausch der Personalien oder zumindest der Telefonnummern erfolgte nicht.

Zu Hause bemerkte der 35jährige Jogger dann, dass er einen etwa 10 cm langen Riss am Po. Nachdem die Verletzung versorgt wurde, erstattete der Jogger Anzeige bei der Polizei in Lohr.

Beschreibung der Hundehalterin: etwa 50 Jahre alt, ca 160 bis 165 cm groß und schlank. Sie hatte rotbraune bis braune schulterlange Haare.

Hinweise zur Rottweiler-Besitzerin bitte an die Polizei in Lohr unter der Tel-Nr. 09352 87410.

vd/Polizei Lohr