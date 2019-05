Betrunkener Autofahrer in Steinfeld

Am Sonntagmorgen wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Schlangenlinienfahrer in Steinfeld mitgeteilt. Beim Eintreffen der Polizei konnten der Mitteiler und der 19-jährige Fahrer bereits haltend in der Ortsmitte angetroffen werden. Bei dem aus Würzburg stammenden Fahrer konnte ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Nachdem der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt waren, wurde eine Blutentnahme im Klinikum Lohr durchgeführt. Gegen den betrunkenen Fahrer wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

sob/Polizeiinspektion Lohr