Unfall auf der Osttangente in Lohr

Die 47-jährige Toyota-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam mit dem Rettungswangen zur Versorgung ins Klinikum Lohr. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergungsarbeiten musste eine Fahrspur durch die Feuerwehr Lohr für circa 1,5 Stunden gesperrt werden.

Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen: Lohr

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, gegen 16.15 Uhr, auf der Südtangente in Lohr. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr von Lohr kommend die Osttangente und bog nach rechts auf die Südtangente ab. Hierbei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie Hinterreifen an der Profiltiefengrenze auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in den Lärmschutzzaun einer dortigen Wohnanlage. Der 21-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Ihn erwartet nun eine Bußgeldanzeige. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von circa 5000 Euro.

Polizei Lohr/red