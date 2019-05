"Main-Echo"-Zeitungsbündel in Lohr verschwunden

Durch das Main-Echo wurde der Polizei Lohr am Donnerstag mitgeteilt, dass zahlreiche Zeitungsbündel, die in der Nacht von 30.04. auf 01.05.19 in der Jahnstraße in Lohr am Main und auch in Wiesthal zur weiteren Verteilung abgelegt waren, entwendet wurden. Die Menge und der Wert der Zeitungen steht noch nicht fest.

Am 02.05.19 konnte dann ein Redakteur der Zeitung feststellen, dass vermutlich diese Zeitungen in Rechtenbach, seitlich der Ortsdurchfahrt, am Straßenrand verteilt wurden. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

vd/Polizei Lohr