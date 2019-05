Blumen-Fotoshooting endet im Streit

Ursache der Auseinandersetzung war eine Dame, welche sich zuvor in ein Blumenbeet eines Steingartens legte um von ihrem Begleiter fotografiert zu werden. Dies beobachtete ein Nachbar und forderte die Dame auf, sich aus dem Blumenbeet zu entfernen und nicht die Blumen zu beschädigen. Dies passte wiederrum ihren männlichen Begleiter nicht, worauf es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam, in welcher der Nachbar Verletzungen im Gesicht davon trug. Danach lief das unbekannte Blumenpaar über die Wiese in Richtung Bezirkskrankenhaus. Laut Beschreibung soll es sich bei dem Täter um einen circa 30 bis 40 Jahre alten und circa 175 cm großen, arabisch aussehenden Mann, mit drei Wochenbart gehandelt haben. Die Dame hätte ein weißes Kopftuch getragen.

Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Lohr am Main unter Tel. 09352/87410

Geparktes Auto beschädigt

Am Dienstagnachmittag wurde ein in der Färbergasse von 15.30 Uhr bis 23.00 Uhr geparkter brauner VW-Käfer von unbekannten Fahrzeugführer offensichtlich beim Ein-und Ausparken beschädigt. Da der Verursacher keine Personalien hinterließ und den Vorfall auch nicht der Polizei meldete wird wegen Unfallflucht ermittelt. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Polizei Lohr/red