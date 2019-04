Unfall mit zwei Motorrädern - Frau verletzt

Am Samstagnachmittag fuhr eine dreiköpfige Familie mit ihren beiden Motorrädern durch den Spessart. Der 50-jährige Fahrer und der 12-jährige Beifahrer fuhren mit ihrem Motorrad auf der verregneten Staatsstraße 2317 mit einer wetterangepassten Geschwindigkeit voraus. Die 53-jährige Mutter folgte mit ihrem Motorrad in einem überschaubaren Abstand.

Von Heigenbrücken kommend in Fahrtrichtung Krommenthal rutschte in einer markanten Linkskurve unmittelbar vor der Bahnunterführung das Motorrad des Fahrers mit dem Beifahrer plötzlich weg. Das Motorrad stürzte auf die Fahrbahn, rutschte über den Fahrstreifen und prallte schließlich gegen die Leitschutzplanke. Als die Mutter mit ihrem Motorrad nachfolgend in die Linkskurve einfuhr, erkannte sie die Unfallsituation und bremste stark ein. Hierdurch rutschte auch sie mit ihrem Motorrad weg und stürzte mittig auf die Fahrbahn.

Eingetroffene Ersthelfer sicherten die Unfallstelle ab und verständigten Notruf. Die Motorradfahrerin wurde mit Verdacht einer Unterschenkelfraktur mit dem Hubschrauber nach Würzburg geflogen. Der Motorfahrer und der 12-jährige Beifahrer blieben unverletzt. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit. Die örtlich eingesetzte Feuerwehr reinigte die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen und sperrte die Unfallstrecke vollständig für etwa 90 Minuten. Durch die Straßenmeisterei wurden an der Unfallstrecke Warnschilder aufgestellt.

Langfinger erwischt

Lohr. Am Samstagvormittag wurde in einem Einkaufsmarkt ein 27-Jähriger durch einen Detektiven dabei beobachtet, wie dieser vier Packungen Unterwäsche in seine Jacke steckte. An der Kasse bezahlte der Dieb lediglich die Waren aus seinem Einkaufswagen. Nach dem Kassenbereich wurde der Dieb gestellt. Das Diebesgut entsprach einen Warenwert von etwa 41 Euro. Gegen den Dieb wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

Polizeiinspektion Lohr