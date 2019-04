Lohr: Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurde ein Verkehrszeichen in der Südtangente von einem zunächst unbekanntem Fahrzeugführer umgefahren und beschädigt. Das Verkehrszeichen ragte dadurch gefährlich in die Fahrbahn. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer erkannte die Gefahr und verständigte daraufhin die Polizei, welche das Verkehrszeichen sofort entfernte. Noch am selben Abend meldeten sich Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Daraufhin konnte auch der Unfallverursacher ermittelt werden. Dem 19-jährigen Pkw-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Geparkter Wagen in Lohr angefahren

Lohr a.Main. In der Rodenbacher Straße wurde ein auf einem dortigen Firmenparkplatz geparkter Pkw von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten soll sich der Unfall in der Zeit vom 20.04.19, 17.00 Uhr bis 23.04.19, 15.00 Uhr ereignet haben. An den geparkten schwarzen Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

dc/Meldungen der Polizeio Lohr