Waldzell: Auto landet in Wiese - Zwei Verletzte

Am Freitagmittag kam beim Durchfahren einer Linkskurve ein 18-jähriger Auto-Fahrer ins Schleudern, stieß gegen die rechte Leitplanke, wurde danach weiter nach links über die Gegenfahrbahn geschleudert und landete anschließend in der Wiese. Der 18-jährige Fahrzeugführer erlitt hierbei eine Fraktur an der Hand. Seine 39-jährige Beifahrerin erlitt ein Schleudertrauma. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Partenstein: Ungesicherte Dacharbeiten

Am Donnerstagmittag konnte die Polizei im Forstgarten zwei männliche Personen auf einem Hausdach feststellen, welche völlig ungesichert das Dach mittels eines Hockdruckreinigers säuberten. Da weder Gerüst noch andere Sicherungseinrichtungen benutzt wurden, erwartet den Dacharbeitern nun eine Anzeige nach der Gewerbeordnung.

Polizei Lohr/red