Zusammenstoß auf der B 26auf Höhe der Staustufe Steinbach

Ein 67jähriger Autofahrer befuhr die Straße von Gemünden kommend in Richtung Lohr. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache mit seinem VW Golf auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 47jähriger Lohrer versuchte zwar noch, mit seinem Ford Kuga auszuweichen, was jedoch nicht mehr gelang.

Der Unfallverursacher prallte seitlich gegen den Pkw des Entgegenkommenden, obwohl dieser bereits so weit rechts fuhr, dass er gegen die Leitplanke geschrammt war.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mussten zunächst mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Lohr verbracht werden. Auch die Feuerwehren aus Lohr und Sackenbach waren vorwiegend zur Verkehrsregelung im Einsatz. Die Bundesstraße war bis zum Abschleppen der beiden Fahrzeuge gegen 18 Uhr nur einseitig befahrbar. Der Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 25 000,-- € geschätzt.

Neustadt a.Main, Lkrs. Main-Spessart:

Gartenzaun beschädigt

Offensichtlich mutwillig wurde in der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag der Gartenzaun einer 67jährigen Hausbesitzerin in Neustadt beschädigt. Dabei wurde ein Zaunelement eingedellt und ein weiteres in entgegegesetzter Richtung nach außen gebeult. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500.-- €.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Lohr unter der Tel-Nr. 09352/87410 entgegen.

Lohr a.Main, Lkrs. Main-Spessart:

Gartenabfälle illegal verbrannt

Dichte Rauchschwaden vom Lohrer Stadtteil Sendelbach riefen am Samstag vormittag gegen 11 Uhr die Polizei auf den Plan. Wie sich herausstellte verbrannte ein 56jähriger Anwohner Äste, die bei Gartenarbeiten auf seinem Grundstück angefallen waren. Die Rauchwolke war dabei im gesamten Stadtgebiet deutlich wahrnehmbar.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmals betonen, dass das früher übliche „Verbrennen von Gartenabfällen“ innerhalb des bebauten Ortsbereiches nicht mehr zulässig ist und eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Weitere Hinweise hierzu erteilt das Sachgebiet Abfallrecht beim Landratsamt Main-Spessart.

Partenstein, Lkrs. Main-Spessart:

Böschungsbrand

Zu einem Böschungsbrand an der Bahnlinie Partenstein - Wiesthal musste die Partensteiner Feuerwehr am Samstag kurz nach 12.30 Uhr ausrücken. Wie sich herausstellte war direkt neben den Gleisen eine Fläche von etwa 500 m² in Brand geraten. Zum Ablöschen des Brandes mussten weitere Feuerwehren mit Löschfahrzeugen die Wasserversorgung dort sicherstellen. Nach etwa 45 Minuten hatten die etwa 70 Feuerwehrleute und Leitung von Kreisbrandinspektor Harald Merz den Brand unter Kontrolle. Der Zugverkehr war während den Löscharbeiten eingestellt.

Partenstein, Lkrs. Main-Spessart:

Motorradfahrer verunfallt

Zu dem Böschungsbrand bei Partenstein war auch eine Streifenbesatzung der Lohrer Polizei verständigt und angefahren. Kurz vor der Einsatzstelle fuhr der Streifenwagen mit geringer Geschwindigkeit am rechten Fahrbahnrand. Dies erkannte ein nachfolgender Motorradfahrer offensichtlich zu spät, der mit hoher Geschwindigkeit auf dem nicht ausgebauten Teilstück der Straße unterwegs war. Um nicht auf das Polizeifahrzeug aufzufahren, musste der 47jährige Neuendorfer scharf abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über sein Krad. Er kam zu Fall und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Das Motorrad prallte etwa 2 m hinter dem Streifenfahrzeug gegen die Böschung.

Der Kradfahrer wurde schwerer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Lohrer Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Motorrad dürfte etwa 5000,-- € betragen.

Polizei Lohr/mkl