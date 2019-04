Küchenbrand in Lohr war schnell gelöscht

Die Wohnungsinhaber konnten das Feuer selbstständig mittels eines Teppichs ersticken. Personen wurden nicht verletzt.

Am Inventar entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Feuerwehren Gemünden und Langenprozelten rückten mit 26 Mann Besatzung aus. Um einen versteckten Brandherd auszuschließen, lösten sie mehrere Paneele der Holzdecke über der Feuerstelle ab. Die Räumlichkeiten konnten nach entsprechender Durchlüftung wieder an die Bewohner übergeben werden.

Fahrrad geklaut

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde aus einem Carport in der Wombacher Straße ein Mountainbike der Marke „Bulls“ Typ Wildtrail, entwendet. Das Rad hat eine schwarz/weiße Rahmenlackierung und einen neongrünen Schriftzug darauf.

Die Polizeiinspektion Lohr a.Main nimmt Hinweise unter Tel. 09352/8741-0 entgegen.

Fahrradsturz: Bub hatte Glück

Ein 13-jähriger befuhr am Freitagmittag mit seinem Fahrrad die Diebsbrunnenstraße in Lohr a. Main. Beim Versuch auf der abschüssigen Straße zu bremsen, verlor der Junge die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Hierbei prallte er gegen zwei auf einem Grundstück geparkte Autos, die leicht beschädigt wurden. Der 13-jährige wurde mit einem Krankenwagen ins Klinikum Lohr verbracht. Zum Unfallzeitpunkt trug er einen Fahrradhelm und kam glücklicherweise lediglich mit Abschürfungen und Prellungen davon.

vd/Polizei Lohr