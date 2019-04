Lohr: Benzin aus verrostetem Tank ausgelaufen

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein junger Mann seinen neu erworbenen VW Golf betankte und anschließend festgestellt hatte, dass der Tank des Fahrzeuges so verrostet war, dass das Benzin auslief. Der ausgelaufene Treibstoff wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Lohr abgebunden.

Lohr: Unfallschaden an geparktem Laster

An einem auf dem Parkplatz an der Westtangenten in Lohr geparkten weißen Laster stellte der Eigentümer am Mittwoch einen Unfallschaden fest. An der Fahrzeugkabine des geparkten Fahrzeuges war ein erheblicher Streifschaden an der linken Seite erkennbar. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Unfallzeit konnte auf den Zeitraum zwischen 12.04. und 16.04. eingegrenzt werden. Aufgrund der Höhe des Unfallschadens dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug ebenfalls um einen Laster gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Polizei Lohr/red