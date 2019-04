Lohr: 92-Jähriger zwischenzeitlich vermisst und wieder aufgetaucht

Eine sofortige Absuche im Seniorenzentrum und im ganzen Stadtgebiet blieb zunächst erfolglos. Gegen 21.30 Uhr konnte der Senior im Treppenhaus des Seniorenheimes unbeschadet angetroffen werden. Offensichtlich hatte er einen längeren Ausflug unternommen. Wo er war, wollte er nicht sagen.

Katze mit Lebendfalle gefangen

Partenstein. Am Mittwochmorgen, gegen 03.00 Uhr, machte in der Dr.-Mützel-Straße eine Katze durch lautes Schreien auf sich aufmerksam. Die aufmerksame Besitzerin hörte die Schreie und ging deren nach. Sie konnte ihre Katze in einer Lebendfalle auffinden und befreite diese. Die Katze blieb unbeschadet. Dem Aufsteller der Falle erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

Polizei Lohr