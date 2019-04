Mann in Lohr ausgeraubt

Gegen 20:00 Uhr befand sich ein 32-Jähriger zu Fuß in der Färbergasse, als er plötzlich von einem bislang Unbekannten von hinten niedergeschlagen wurde. Als der Geschädigte wieder zu sich kam stellte er fest, dass ihm sein Bargeld entwendet wurde. Der junge Mann begab sich zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Klinikum und wandte sich im Anschluss an die Polizei.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter 0931/457-1732 zu melden.

vd/Polizei Unterfranken