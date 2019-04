Streit in Lohrer Einkaufsmarkt - Mann schlägt Teenager

Körperverletzung im Einkaufsmarkt Im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Rexrothstraße in Lohr am Main kam es am Freitag zu einem Streit zwischen zwei Männern.

Gegen 16.30 Uhr geriet dort ein 35-jähriger Mann mit einem 17-jährigen Jugendlichen in eine Auseinandersetzung, wobei der 35-jährige dem Jugendlichen mit der Faust in das das Gesicht schlug. Der Jugendliche erlitt dadurch eine Platzwunde und musste ärztlich versorgt werden.

Der Grund für diese Auseinandersetzung muss ist noch unklar. Der Täter konnte noch vor Ort von der verständigten Polizeistreife angetroffen werden, als er gerade mit einem Taxi den Tatort verlassen wollte. Zeugen dieser Auseinandersetzung können sich bei der PI Lohr am Main melden.

dc/Meldung der Polizei Lohr