Radlerin in der Fußgängerzone zu Fall gebracht

Am Mittwochmorgen, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich in der Fußgängerzone nahe des Marktplatzes ein Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin. Die 37-jährige Radfahrerin fuhr unerlaubter Weise mit ihrem Rad langsam durch die Fußgängerzone und schlängelte sich durch den dortigen Personenverkehr hindurch.

Einem älteren Passanten missfiel dies offenbar und er hielte die Radfahrerin an einer Gepäcktasche fest. Da die Fahrradfahrerin jedoch Klick-Pedale nutzte und es ihr durch den abrupten Stopp nicht rechtzeitig gelang sich aus den Pedalen zu befreien, stürzte sie nach rechts zu Boden. Dabei zog sie sich eine Verletzung am Ellenbogen zu.

Der Radfahrerin wurde im Anschluss noch aufgeholfen, der anhaltende Passant verließ jedoch danach die Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Die 37-Jährige begab sich aus Vorsorge umgehend zum Arzt, da sie sich auch in den ersten Wochen einer Schwangerschaft befand. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht es dem Ungeborenen aber gut.

Die Polizei Lohr ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall, Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität des festhaltenden Passanten, unter 09352/8741-0.

Verkehrsunfallflucht nach gefährlichem Überholen

Neuendorf, Lkr. Main-Spessart Am Mittwochmorgen, gegen 7:25 Uhr, ereignete sich auf der B26 nahe Neuendorf eine Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer BMW mit getönter Heckscheibe fuhr von Gemünden in Richtung Lohr. Trotz Gegenverkehr überholte der BMW einen Sattelzug. Die ihm entgegenkommende 19-jährige Peugeot-Fahrerin verlor trotz sofortiger Vollbremsung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, rutschte mir ihrer Fahrzeugfront gegen den hinteren Reifen des vom BMW überholten Sattelzuges, drehte sich einmal um die eigene Achse und kam auf ihrem eigenen Fahrstreifen in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen.

Der BMW fuhr in Richtung Lohr davon. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 19-Jährige leicht. Die 3-jährige Tochter der Peugeot-Fahrerin, welche sich auch im Fahrzeug befand, blieb unverletzt. Der Peugeot wurde leicht und der Sattelanhänger minimal beschädigt.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/8741-0.

dc/Meldungen der Polizei Lohr