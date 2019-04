Lohr: Reh verursacht Unfall

Am Dienstag, gegen 02:00 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Fiat-Punto von der Staatstraße Lohr – Karlstadt auf dem Zubringer in Richtung Halsbach. Als ein Reh, etwa auf halber Strecke, die Fahrbahn kreuzte, versuchte der Fahrer schlagartig auszuweichen. Aufgrund dessen schaukelte sich sein Auto auf. Der Fahrer bekam es nicht mehr unter Kontrolle. Der Fiat überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 50-Jährige konnte unverletzt aus seinem Wagen gelangen. Das Reh floh unverletzt in den Wald und am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 €.

Wertvolles Hörgerät weg

Der Diebstahl eines Hörgerätes im Kreiskrankenhaus, der sich am Mo., 18.03.19/Di., 19.03.19 ereignete, ist der Polizei erst jetzt angezeigt worden. Die Geschädigte, eine 80-jährige Patientin, wurde von einem Zimmer in ein anderes verlegt. Dabei vergaß sie ihr Hörgerät der Marke Ria 2pro der Schublade des Nachtkästchens zu entnehmen. Seither ist das ca. 3600 Euro teure Gerät unauffindbar.

Die Polizei geht von einem Diebstahl aus. Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Polizeiinspektion Lohr