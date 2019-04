Unfall im Gegenverkehr gebaut

Auf der Kreisstraße 19 zwischen Ruppertshütten und Bayer. Schank kam es am Sonntag um 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr die Straße in Richtung Ruppertshütten. Dabei kam ihm in einer Linkskurve ein Pkw entgegen. Der 18-jährige Fahrer musste deshalb nach rechts ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto drehte sich und wurde dabei leicht beschädigt. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges bemerkte dies im Rückspiegel und kam dem Fahrer sofort zu Hilfe.

Zeugen des Unfalles können sich bei der PI Lohr am Main melden.

Elektroschrott im Wald entsorgt

An der Staatsstraße 2317, zwischen Wiesthal und dem Ortsteil Krommenthal, wurden durch eine bislang unbekannte Person diverse Elektrogeräte und Kabel in einem Waldbereich neben der Straße entsorgt. Die Örtlichkeit befindet sich in der Nähe der dortigen Bahnbrücke. Hinweis auf den Verursacher nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Altreifen im Wald entsorgt

Eine weitere Abfallablagerung wurde ebenfalls am Sonntag der Polizei Lohr mitgeteilt. In der Waldabteilung „Neuschlag“, seitlich der B 26 bei Rechtenbach, wurden durch einen bislang unbekannten Täter 20 Altreifen abgelagert bzw. entsorgt. Hinweise nimmt die PI Lohr am Main entgegen.

Nach rechts von der Fahrbahn abgekommen

Ein 20-jähriger Autofahrer ist auf der Staatsstraße 2305 zwischen Wiesen und Frammersbach mit seinem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und fuhr dort gegen den Hang. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Polizeiinspektion Lohr