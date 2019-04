Wem gehört der Spitz, der auf dem Lohrer Aldi-Parkplatz gefunden wurde?

Bei dem kleinen Ausreißer könnte es sich um einen „Spitz“ handeln. Er wurde ins Tierheim nach Lohr a. Main gebracht und kann dort von seinem Besitzer abgeholt werden.

Schmierereien durch Graffiti

Partenstein: Am Samstagnacht sprühten am Bahnhof in Partenstein eine Gruppe Jugendlicher die Initialen „833“ ans Wartehäuschen. Beim Eintreffen der Polizei gaben die Jugendlichen Fersengeld. Kurze Zeit später konnten sie auf dem Radweg zwischen Partenstein und Frammerbach von Polizeikräften erwischt werden. Die Jugendlichen waren teilweise alkoholisiert. Nach Feststellung der Personalien wurden sie nach Hause gebracht. Hinterher konnten noch weitere Schmierereien am Sportplatz hinter dem Reitplatz und am Baustoffhof festgestellt werden. Weitere Schmierereien an anderen Örtlichkeiten können nicht ausgeschlossen werden.

mkl/Polizei Lohr