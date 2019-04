Auffahrunfall in Lohr

Am Mittwoch, 03.04.19, gg. 12.00 Uhr, kam es in der Ruppertshüttener Straße zu einem Auffahrunfall. Eine 83jährige Autofahrerin erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende Pkw verkehrsbedingt anhalten musste. Sie bremste deshalb zu spät und fuhr auf den Pkw der vorausfahrenden 38jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

dc/Meldung der Polizei Lohr