Ein 36-jähriger Auto-Fahrer fuhr zunächst im Kreisverkehr und verließ diesen an der Ausfahrt in Richtung Marktheidenfeld. Kurz nach der Ausfahrt verlor er aus bisher nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf den Gegenfahrstreifen. Dort touchierte er seitlich ein entgegenkommendes Fahrzeug und fuhr anschließend auf das rechte Bankett, wo er mit seinem beschädigten Fahrzeug zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme konnte keine Verletzungen festgestellt werden. Der 36-jährige Fahrer wurde jedoch zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Geparkter Kleintransporter in Frammersbach beschädigt

In der Lohrer Straße in Frammersbach wurde am Dienstag zwischen 13.15 und 14.00 Uhr ein geparkter roter Kleintransporter der Marke Renault beschädigt. Der Fahrer parkte sein Fahrzeug in dieser Zeit vor der VR-Bank auf einer Parkbucht unmittelbar neben der Fahrbahn. Als er zu seinem Fahrzeug kam, war die komplette Beleuchtung auf der hinteren rechten Seite beschädigt. Aufgrund der Anstoßhöhe von 30 - 160 cm ist davon auszugehen, dass ein Laster oder ähnliches Fahrzeug als Verursacher in Frage kommt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Polizei Lohr/red