Lohr: Schlägerei nach Festival

In der Nacht zum Sonntag, gegen 03.15 Uhr, wurde die Polizei in die Hauptstraße auf Höhe der Großen Kirchgasse gerufen. Dort soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Personen gekommen sein, wobei fast alle Beteiligten in erheblichem Maße dem Alkohol zugesprochen hatten. Die Polizei nahm die Personalien sowie die Ermittlungen auf.

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart

Verkäuferinnen bestohlen

Am Samstag, 30.03.2019, kam es zwischen 09:00 und 11:30 Uhr, in einem Sanitäts- und Schuhhaus in der Turmstraße zu einem Diebstahl. Hierzu begab sich der bislang unbekannte Täter unbemerkt in den Aufenthaltsraum für Mitarbeiter und entwendete dort die Geldbeutel aus den Handtaschen zweier Angestellter. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Die Polizei Lohr sucht in beiden Fällen nach Zeugen und bittet diese, sich unter Tel. 09352/87410 zu melden.

Polizei Lohr/kick