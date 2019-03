Betrunkener in Lohr beleidigt Bedienung, Beamte und landet in der Zelle

Es war der Freitag, 29.03.19, gg. 23.00 Uhr, als sich der Mann in einer Gaststätte im Innenstadtbereich befand. Die Gaststätte wollte schließen, so dass die Bedienung den Mann aufforderte zu gehen. Das schien ihm nicht zu gefallen, so dass der betrunkene Mann die Bedienung beleidigte und bedrohte. Er war vor die Gaststätte gegangen als die Bedienung sich einschloss.

Durch die geschlossene Glastür hindurch beleidigte und bedrohte er weiter. Die Bedienung verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung war der Mann jedoch schon weg. Er konnte unweit der Polizeidienststelle festgestellt werden.

Bei der Sachverhaltaufnahme zeigte er sich auch ggü. den Polizeibeamten äußerst aggressiv. Auch diese wurden vom ihm beleidigt und bedroht. Es war deshalb unausweichlich, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Hierzu wurde körperliche Gewalt angewendet und er in die Haftzelle der Dienststelle zur Ausnüchterung gebracht.

Bei der vorangegangenen Durchsuchung konnten noch einige Gramm Haschisch bei ihm gefunden werden. Alles in Allem dürfte es für ihn kein guter Abend gewesen sein. Nachdem er ausgenüchtert war, wurde er am Samstag in den Morgenstunden entlassen. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen.

Zu betrunken, um nach Hause zu gehen

Lohr. Das war der Fall bei einem 79jährigen Mann der bereits vor dem o.g. Vorfall am Freitag, 29.03.19, gg. 21.30 Uhr, auf der alten Mainbrücke am Brückengeländer hing. Deshalb ging bei der Dienststelle eine Mitteilung ein. Die Streife konnte den Mann, der Einsatzbericht lässt verlauten: „Seine Hose hing auf halbacht“, feststellen. Nachdem es alkoholbedingt nicht mehr weiter ging, wurde er nach Hause verfrachtet.

Geldbörse gefunden - abzuholen beim Lohrer Fundamt

Lohr. Im Stadtgebiet wurde am 29.03.19 eine Geldbörse gefunden. Sie kommt zum Fundamt der Stadt Lohr. Dort kann sich der Verlierer melden.

dc/Meldungen der Polizei Lohr