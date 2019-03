Von Bremse auf Gas gerutscht - Unfall in Sackenbach

Am Mittwochnachmittag wollte ein 78-jähriger Auto-Fahrer von der Sackenbacher Straße nach links in die Pfingstgrundstraße abbiegen. Vermutlich durch einen Bedienungsfehler kam der Fahrer nicht nur aufs Bremspedal, sondern auch aufs Gaspedal, sodass der Wagen stark beschleunigte und der Fahrer anschließend die Kontrolle über das Auto verlor. Der Fahrer überfuhr hierbei eine Verkehrsinsel und krachte anschließend in einem geparkten Wagen. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich zur med. Überprüfung ins Klinikum Lohr a. Main. An beiden Pkws entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro.

dc/Meldung der Polizei Lohr