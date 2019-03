Unbekannter zerkratzt Auto in Lohr

Am Montag, 25.03.2019, im Zeitraum zwischen 07:00 und 13:45 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Dr.-Birkner-Straße 2 ein Auto auf der linken Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt. Bereits vier Tage zuvor, am 21.03.2019, wurde derselbe Wagen am linken Kotflügel durch mutwillige Kratzer beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Zaun beschädigt

Zwischen 23.03.2019, 12:00 Uhr und 25.03.2019, 07:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter den Zaun des Grundstücks am Weinbergweg 1 in Lohr a. Main. Hierbei wurden 6 Zaunfelder verbeult, sodass diese ausgetauscht werden müssen. Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Rad gestohlen

Am Montag, 25.03.2019 zwischen 07:45 Uhr und 13:00 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter vor der Realschule am Bürgermeister-Keßler-Platz ein blau-orangenes Fahrrad. Der Wert des in sich versperrten Mountainbikes der Marke „Haibike“ wird mit 350 Euro angegeben.

Die Polizei Lohr sucht in allen Fällen nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741 0.

Polizei Lohr