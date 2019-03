Teurer Schlüsseldienst in Lohr - Polizei ermittelt wegen Wuchers

Eine kostspielige Erfahrung machte am Sonntag, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.15 Uhr, ein 32-jähriger Mann aus dem Lohrer Ortsteil Steinbach. Er hatte sich aus seiner Wohnung in der Ringstraße ausgesperrt und den Schlüssel innen im Schloss stecken lassen.

In den Zeiten des Internets hat er einen Schlüsseldienst bestellt. Es erschienen zwei Männer mit einem schwarzen VW Passat. Sie bohrten das Schloss der Türe auf und bauten einen neunen Schließzylinder ein. Hierfür stellten sie eine stolze Rechnung in Höhe von 2130,45 Euro. Der Mann fuhr mit dem Schlüsseldienst noch zur Bank, hob Geld ab und bezahlte bar.

Hinterher kam ihm der Gedanke, dass es möglicherweise zu teuer war. Auf der Rechnung standen aber weder eine Firmenanschrift noch der Name eines Arbeiters. Er rief also neuerlich die „Hotline“ an. Dort sagte man ihm, dass die Rechnung, sofern er sie an eine von der Hotline genannte Emailanschrift schickt, geprüft wird. Das kam ihm komisch vor, so dass er bei der Polizei vorstellig wurde.

Die Polizei prüft jetzt den Tatbestand des Wuchers, § 291 StGB. Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere zu dem vom Schlüsseldienst benutzten Fahrzeug, einem schwarzen VW Passat Kombi, mit einem Unfallschaden auf der Seite, nimmt die Polizei in Lohr unter der Tel.Nr. 09352/87410 entgegen.

Abfall in freier Natur verbrannt.

Partenstein, Lkrs. Main-Spessart. Zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, nämlich am Sonntag, 24.03.19,gegen 20 Uhr, wurde ein Feuer an der Staatsstraße zwischen Partenstein und Krommenthal gemeldet. Das Feuer befand sich an einem Wirtschaftsweg in der Nähe der Bahnstrecke Würzburg-Aschaffenburg. Neben der Polizei wurde auch die Feuerwehr Partenstein alarmiert.

Die Streife stellte vor Ort fest, dass abgelegte Fensterrahmen, behandeltes Holz und Mobiliar brannte. Die ruund einen Quadratmeter große Feuerstelle wurde von der Feuerwehr abgelöscht.

er den Müll dort ablagerte und anzündete ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.Nr. 09352/87410

dc/Meldungen der Polizei Lohr