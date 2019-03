Unbekannter beschädigt Opel in Lohr

Am Freitagabend parkte die Geschädigte ihren Pkw, Opel, auf dem Parkstreifen zwischen der Partensteiner Straße und der Rechtenbacher Straße. Als diese nach ca. 90 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte diese einen 100 cm langen Kratzer an der Fahrertüre ihres Pkws fest. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800,-- Euro. Ein Täterhinweis ist nicht vorhanden. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich bei der Polizei in Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 zu melden.

Quelle: Polizei Lohr / mci