Rechetenbach: Beleidigung unter Verkehrsteilnehmern

Grund hierfür soll das Fahrverhalten eines der Beteiligten auf dem Weg nach Rechtenbach gewesen sein. Ein Autofahrer fuhr hierbei nach Ansicht des voraus fahrenden „Geschädigten“ zu nah auf. Im Röderweg wurde der 30-jährige Landkreisbewohner anschließend vom 72-Jährigen angesprochen und hierbei beleidigt. Es wurde eine Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Wildunfälle Lohr

Bei einem Wildunfall zwischen Steinfeld und Waldzell wurde am Mittwoch gegen 20 Uhr ein Auto im Frontbereich erheblich beschädigt. Am Mittwoch gegen 23 Uhr erfasste ein Autofahrer einen Hasen auf Höhe des Bischborner Hofes an der B26. Auch hier entstand im Frontbereich des Fahrzeugs ein Sachschaden. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Donnerstag früh auf der MSP 11 zwischen Steinbach und Hofstetten. Ein Auto erfasste ein Reh, das beim Zusammenstoß getötet wurde. Am Pkw entstand im Frontbereich ein Sachschaden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Lohr - Sackenbach

Am Donnerstag gegen 21.20 Uhr befuhren die beiden Unfallbeteiligten die B26 von Gemünden in Richtung Lohr am Main. Kurz vor der Staustufe Sackenbach überholte einer der Beteiligten den anderen Autoahrer, was dieser mit Lichthupe „quittierte“. Auf Höhe einer Tankstelle im Ortsbereich Sackenbach hielt der Vorausfahrende, ein 23-Jähriger aus dem Landkreis an. Auch der andere Verkehrsteilnehmer hielt bei dieser Gelegenheit mit an. Als der 23-Jährige den 18-Jährigen aus dem Landkreis auf den Vorfall ansprach, fuhr dieser los und touchierte hierbei den Mann mit dem Außenspiegel an seiner Hand. Im Anschluss kamen beide unabhängig voneinander zur Polizei Lohr, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei Lohr fragt nun: Wer hat den Vorfall zwischen den beiden Unfallbeteiligten in Sackenbach beobachtet? Hinweise an die Polizei Lohr am Main unter Tel: 09352/8741-0

Polizei Lohr/red