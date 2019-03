Betrunkener Autofahrer in Lohr

Dem Zeugen sei das Auto durch die Fahrweise aufgefallen. Eine Streifenbesatzung der Polizei Lohr konnte das Fahrzeug auf dem Parkplatz an der Westtangente feststellen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers, eines 57-jährigen Mannes, wurde festgestellt, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 1,34 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Kennzeichen gestohlen

Am Dienstag, nach 12.50 Uhr, wurde von einem grünen Opel Corsa, er stand auf einem Firmenparkplatz in der Bg.-Dr.-Nebel-Str., das hintere Kennzeichen entwendet. Das Kennzeichen lautet MSP-TV162. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nummer 09352/87410.

Fahrrad gestohlen

Erst jetzt wurde angezeigt, dass in der Wombacher Straße am Übergang zum Radweg nach Rodenbach, ein Mountainbike gestohlen wurde. Das Fahrrad wurde bereits am 02.03.19 um 21.00 Uhr herum entwendet. Es handelt sich um ein grün-weißes Mountainbike der Marke Focus. Auffällig ist, dass die Reifen einen weißen Rand besitzen. Hinweise in der Sache an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nummer 09352/87410.

Marihuana sichergestellt

Am Dienstag, gegen 13.00 Uhr, wurde an der Osttangente eine 36-jährige Frau kontrolliert. Bei der Frau wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Sie erwartet eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizei Lohr/red