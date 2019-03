Streit in Partenstein: Mann schägt mit Vierkantrohr zu

Am Montagvormittag kam es zwischen zwei Firmenmitarbeitern in einer Werkstatt zu einem verbalen Streit. Im Laufe des Streits nahm der 56-jährige Tatverdächtige ein etwa 120 cm langes Vierkantrohr und schlug damit seinem 52-jährigen Arbeitskollegen auf den Kopf. Der Arbeitskollege zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu. Gegen den Tatverdächtigen werden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung geführt.

Kennzeichen vom Lkw-Anhänger gestohlen

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart. In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmittag suchte ein Unbekannter das Betriebsgelände einer Firma auf und entwendete das hintere Kennzeichen eines dort abgestellten Lkw-Anhängers.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lohr a.Main unter Tel. 09352/87410.

dc/Meldungen der Polizei Lohr