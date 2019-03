Schlägerei im Lohrer Jugendzentrum

Die ebenfalls jugendlichen Täter wurden vor Ort ermittelt.

Am Samstag gegen 20:30 Uhr kam es bei einer Geburtstagsfeier, im Jugendzentrum im Franz-Wilhelm-Schäfer-Weg in Lohr, zwischen mehreren Jugendlichen zuerst zu einem verbalen Streit in dessen Verlauf ein 17 jähriger eine „Kopfnuss“ erhielt und im anschließenden Gerangel zu Boden ging. Auf dem Boden liegend wurde der junge Mann durch Tritte gegen seinen Körper durch weiterer umherstehender Jugendlicher verletzt. Dabei ging auch seine Brille zu Bruch. Anschließend flüchteten die drei ebenfalls 17-jährigen Landkreisbewohner zum Busbahnhof Lohr. Dort konnten die Täter im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.

Bei der medizinischen Behandlung des Geschädigten in einem Krankenhaus wurde eine Nasenbeinprellung diagnostiziert.

Polizei Lohr/mkl