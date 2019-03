Unbekannter klebt Autotür zu

Ein bislang unbekannter Täter verklebte das Türschloss sowie die hintere rechte Fahrzeugtüre mittels eines Klebers, was dazu führte, dass die Türe nicht mehr zu öffnen war. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Holz entwendet

Lohr a. Main, OT Rodenbach, Lkr. Main-Spessart. In Rodenbach in der Gemarkung Talrain wurden im Zeitraum vom 15.02.2019 bis 23.02.2019 ca. 3 Festmeter Buchenholz durch einen unbekannten Täter gestohlen. Die entwendeten 14 Stämme hatten eine Länge von 5-6 Metern und müssen somit mit einem entsprechenden großen Fahrzeug mit Kran abtransportiert worden sein. Der Wert wird auf ca. 150 Euro beziffert. Die PI Lohr a. Main sucht in beiden Fällen nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/87410.

Quelle: Polizei Lohr / mci