Steinfeld: Dachrinne geklaut

Das Dachrinnenrohr wurde an einer Baustelle in Steinfeld, Sterngasse, vom unbekannten Täter abgebaut und mitgenommen. Nachdem an der Baustelle noch ein Gerüst steht war es dem Täter vermutlich nicht schwer. Der Diebstahlschaden beträgt nach erster Schätzung ca. 150 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Auto verkratzt: Lohr

Zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten schwarzen BMW kam es im Zeitraum vom 13.03.2019, 19.00 Uhr, bis zum 14.03.2019, 10.00 Uhr. Ein unbekannter Täter brachte dem Fahrzeug an der hinteren rechten Türe ein Zickzack Muster bei. Das Fahrzeug stand unter einem Carport in der Wombacher Straße. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Polizei Lohr/red