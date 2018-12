Zwei Personen bei Unfall verletzt

Unfall auf der B 26 bei Rechtenbach am 10. Dezember 2018.

Gegen 16:45 Uhr kam es durch die Lenkerin einer Mercedes A-Klasse wenige hundert Meter nach der Wasserhauskurve in Richtung Lohr zu einem Kontakt mit einem entgegenkommenden Pritschenfahrzeug. Zurückgedrückt auf die eigene Fahrbahn kam es nach Auskunft der Polizei an der Einsatzstelle einige Meter weiter zu einer Kollision mit einem Audi A3 Sportback. Der Aufschlag war so heftig, dass das linke Vorderrad des Mercedes abriss.

Nach weiteren 50 Meter kam die Unfallverursacherin an der Leitplanke zum Stehen. Insgesamt ersteckte sich die Unfallstelle über 180 Meter. Die A-Klasse-Fahrerin sowie der Fahrer des Audis wurden leicht verletzt. Über die mögliche Unfallursache konnte die Polizei noch keine Auskunft geben.

Insgesamt sicherten 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lohr (15 Einsatzkräfte), Rechtenbach (15), Neuhütten (13) sowie der Kreisbrandinspektion die Unfallstelle ab, banden auslaufende Flüssigkeiten, reinigte die Straße und unterstützten die Bergungsarbeiten. Schwierig gestaltete sich die Anfahrt für die Feuerwehr Lohr über mehrere Kilometer entgegen der Fahrtrichtung anfahren musste und immer wieder durch entgegenkommende Verkehrsteilnehmer, die auf der Straße wendeten, aufgehalten wurden.

Eine Umleitung richtete die Feuerwehren in Lohr und am Bischborner Hof ein. Kurz vor 19 Uhr konnte die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Jochen Kümmel