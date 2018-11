Softairwaffen gesucht und Schlagstöcke und Growbox gefunden

Am Dienstagmorgen führten Polizeibeamte der PI Lohr am Main eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung in einem Mehrfamilienhaus in der Färbergasse durch. Gesucht wurde u.a. nach sogenannte Softairwaffen, durch die eine Sachbeschädigung im Jägerweg Mitte September verursacht worden war. Im Rahmen der Durchsuchungsaktion fanden die Beamten, neben den Softairwaffen, auch selbstgebaute Schlagstöcke, nach dem Waffengesetz verbotene Wurfsterne, eine sogenannte „Growbox“ mit einer Cannabispflanze und eine geringe Menge Marihuana. Besagte Gegenstände wurden sichergestellt bzw. beschlagnahmt. Gegen den 18-jährigen Wohnungsinhaber wird nun zusätzlich wegen Verstößen nach dem Waffengesetz und dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Quelle: Polizei Lohr/mho