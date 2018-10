32-Jähriger mit Rauschgift erwischt

Mit Rauschgift erwischt

Lohr. Im Rahmen einer Personenfahndung fiel der Polizeistreife am Freitagnachmittag ein 32-jähriger Lohrer auf, welcher in der Bahnhofstraße hinter einem Cafe gerade einen Joint rauchte. Bei der anschließenden Kontrolle konnten noch insgesamt 22 Gramm Marihuana bei ihm aufgefunden werden.

Unfall mit Verletzten

Neustadt am Main. Am Freitagnachmittag kam es zwischen Rodenbach und Neustadt a. Main zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 38jähriger Audi-Fahrer scherte zum Überholen aus und übersah dabei einen bereits neben ihm auf der Überholspur fahrenden Citroen-Fahrer. Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge und der Citroen-Fahrer versuchte hierbei weiter nach links auszuweichen und prallte zunächst gegen die linke Leitplanke. Danach wurde er von der Leitplanke nach rechts in die Böschung abgeleitet und überschlug sich hierbei. Der Pkw kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro.