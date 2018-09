Frauen belästigt: Exhibitionist festgenommen

Am Donnerstagmorgen stiegen gegen 04:00 Uhr vier 19- bis 20-jährige Frauen in einen Regionalexpress in Würzburg ein und fuhren Richtung Frankfurt am Main. Kurz nach Abfahrt des Zuges schliefen bereits alle Frauen in den Sitzen liegend, als ein bislang unbekannter Mann auf die Schlafenden aufmerksam wurde. Er setzte sich in die Nähe der Frauen, beobachtete diese und begann sich selbst zu befriedigen. Nachdem die Frauen wach wurden, bemerkten diese die sexuellen Handlungen des Mannes und informierten die Polizei. Der 51-jährige Mann nutzte jedoch die Gelegenheit und flüchtete bei dem Halt des Zuges in Partenstein.

Anhand der Videoaufzeichnung im Zug konnte der polizeibekannte Täter durch Beamte der Bundespolizei identifiziert werden. Nur einen Tag später wurde der 51-Jährige festgenommen. Den Täter erwarten mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen sexueller Belästigung.

vd/Bundespolizei Würzburg