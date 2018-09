Junge Diebin gefasst

Die Geldbörse lag kurzzeitig unbeaufsichtigt auf einem Tisch einer Terrasse. Als die Eigentümerin zur Terrasse zurückkehrte und die Diebin sah, rannte diese davon. Zuvor hatte sie cirka 400 Euro aus der Geldbörse entwendet. Im Rahmen der nachfolgenden Fahndung wurde die Diebin durch eine Polizeistreife gefunden. Auch vor dieser rannte sie davon, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß gestellt und festgenommen werden. Diverses Bargeld aus dem Diebstahl wurde bei ihr aufgefunden. Bei einer späteren Überprüfung wurde zudem auch festgestellt, dass es sich um eine aktuell vermisste „Streunerin“ handelt. Die 13-jährige wurde in einer entsprechenden Jugendeinrichtung in Unterfranken untergebracht.

Vandalismus am Skaterplatz

Lohr am Main. In der Zeit von Samstagabend, cirka 20:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, etwa 08:00 Uhr, wurden im Umfeld vom Skaterplatz in Lohr durch Unbekannte - offenbar mutwillig - zwei Mülltonnen beschädigt. Die Sachschadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Lohr am Main sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/8741-0.

jst/Polizei Lohr