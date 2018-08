Einbruch in Schule

Ein Zeuge gab an, drei maskierte Männer Männer mit Sturmhauben beobachtet zu haben, die offenbar Fensterscheiben eingeschlagen und dahinter befindliche Computertechnik herausgenommen hatten. Die unbekannten Täter sollen dann auf den Zeugen aufmerksam geworden sein und sich mit Fahrrädern entfernt haben. Sie nahmen dabei lediglich ein Laptop mit, bereitgestellte PC‘s blieben am Tatort zurück. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.00,00 Euro, das entwendete Notebook hat einen Wert von ca. 500,00 Euro. Die Lohrer Polizei bittet um Hinweise.

Sachbeschädigung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Vorstadtstraße ein Metallpfosten vor einem Anwesen aus der Verankerung gerissen. Dieser diente als Halterung für einen Briefkasten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,00 Euro, der Täter ist bislang unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lohr unter der Nr. 09352 8741-0 entgegen.

vd/Polizei Lohr