Radfahrer von Auto erfasst

Der Radfahrer schilderte weiter, dass er an der Rechtenbacher Straße, linksseitig auf dem Gehsteig, in Richtung Wöhrde fuhr. Als er die Partensteiner Straße die Ampel bei „Grün“ überquerte, habe ihn ein schwarzer BMW-Kombi, von Partenstein kommend, erfasst. Aufgrund dessen, sei er auf die Motorhaube des BMW gestürzt und anschließend auf die Straße gefallen. Der Radfahrer war anschließend zur ambulanten Behandlung im Kreiskrankenhaus. Der Fahrer des BMW konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Parkendes Auto angefahren

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart. Ein schwarzer VW-Tiguan parkte am Mittwoch von 05:30 bis 14:00 Uhr auf dem Bedienstetenparkplatz der Firma Indramat. Bei ihrer Rückkehr stellte die 48-jährige Fahrerin fest, dass an der vorderen linken Ecke ein Sachschaden in höhe von zirka 1000€ durch Ausparken eines anderen Autos verursacht worden war. Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Heckscheibe von Auto eingeworfen

Frammersbach, Lkr. Main.-Spessart. Anlässlich der Kirbvorfeier hat ein grauer Ford-Fusion am Donnerstag, von 01:30 bis 02:00 Uhr, am Modellflugplatz geparkt. Bei der Rückkehr musste die 19-jährige Fahrerin feststellen, dass die Heckscheibe mit einer Bierflasche eingeworfen worden war. Der Sachschaden wird auf etwa 150 € geschätzt. Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Polizei Lohr am Main