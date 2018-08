Auto touchiert und abgehauen

Der Unfall dürfte sich gegen Mitternacht ereignet haben, da Anwohner zu diesem Zeitpunkt ein lautes Geräusch hörten. Die Polizei nahm noch am Sonntag die Ermittlungen auf und ist nun auf der Suche nach dem Verursacher. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Fahrradsattel geklaut

Partenstein, Lkrs. Main-Spessart

Vermutlich am vergangenen Wochenende machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem am Bahnhof abgestellten Mountainbike zu Schaffen. An dem hochwertigen Fahrrad wurde das Hinterrad abmontiert und daraus die Luft abgelassen. Der Täter ließ das Laufrad allerdings an Ort und Stelle zurück, stahl jedoch den Sattel des Gefährts. Der Gesamtschaden wird auf rund 100 Euro beziffert. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Täter.

Wer zu den Fällen sachdienliche Angaben machen kann, soll sich bitte mit der PI Lohr a.Main unter Tel. 09352-8741-0 in Verbindung setzen.

vd/Polizei Lohr