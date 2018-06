Motorradfahrer gestürzt

Am Sonntagmittag fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Kreisstraße MSP 19 bei Lohr-Ruppertshütten (Main-Spessart-Kreis) entlang. Unmittelbar vor der Ortschaft Ruppertshütten kam der Motorradfahrer vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab. Hierbei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich an seinem rechten Knie. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden von schätzungsweise 3500,- EUR.

dc/Meldung der Polizei Lohr